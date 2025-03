ИНФЛУЕНСЕРКА ЗАВРШИЛА У БОЛНИЦИ НАКОН "МЕСОЖДЕР ДИЈЕТЕ"! Уследили озбиљни здравствени проблеми ПОДЕЛИЛА своје страшно искуство

Друштвени медији су место где се трендови стално појављују и утицајне личности имају главну улогу у њиховом подстицању, али слепо праћење може да доведе до опасних последица као што се види у случају утицајне инфлуенсерке из САД.

Ева Катарина, инфлуенсерка из Даласа, завршила је у болници након што је конзумирала превише протеина док је била на виралној "дијети месождера".

Дијета, која је стекла популарност последњих година, фокусира се на конзумирање искључиво намирница животињског порекла као што су говедина, живина, свињетина, риба и други нуспроизводи животињског порекла.

🚨 Viral Trend Gone Wrong: Influencer Hospitalized After Carnivore Diet 🚨 A 23-year-old influencer, Eve Catherine, has been rushed to the hospital with severe kidney stones after following the viral Carnivore Diet, which involves eating only animal-based foods. 🔥 What… pic.twitter.com/w7KzQ7BBiP

Многи утицајни људи, укључујући водитеља подкаста Џоа Рогана, похвалили су је. Међутим, здравствени стручњаци упозоравају да овај екстремни начин исхране може довести до озбиљних здравствених проблема, објавио је Њујорк пост.

Ева Катарнс је поделила своје искуство на ТикТок-у где је открила да је свакодневно јела два или три јаја за доручак, јогурт са високим садржајем протеина за ручак и месо за вечеру.

Током рутинског прегледа, њен доктор је приметио висок ниво протеина у њеном урину, али она то тада није схватила озбиљно. Онда се једног дана пробудила и открила да мокри крв. Хитно је пребачена у болницу, због јаких болова јој је дат морфијум и дијагностикован јој је камен у бубрегу.

A recent New York Post article claims that the carnivore diet causes kidney stones.



They cite the case of Eve Catherine who said in a Tik Tok video that she was hospitalized due to blood in urine from a kidney stone.



She blames her kidney troubles on the “stupid carnivore… pic.twitter.com/utWtErNKbT

— The Power of Ozone | Paola Dziwetzki (@thepowerofozone) March 17, 2025