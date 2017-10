Краткометражни филмови у КЦНС

У оквиру овог издања фестивала, који ће трајати до суботе, 28. октобра, биће приказано више од 50 краткометражних филмова, подељених у две такмичарске и две ревијалне селекције. Филмови из земаља бивше Југославије у групи „Switch the Channel” бориће се за награду стручног жирија који чине реномирани филмски уметници Мелина Пота Кољевић, Стеван Филиповић и Никола Спасић, док ће победника селекције „Fix Your Antenna” изабрати публика. У оквиру ревијалног програма „Insert the Cleaning Tape”, за прву фестивалску ноћ припремљени су филмови „Једне звездане ноћи”, „Жбир”, „Stars of Gaomeigu” и „Марија”, а за поноћ хорори под називом „Push the Panic Button”.

Документарац Николе Спасића „Зашто је Драган направио оркестар?” биће приказан у суботу од 22 сата. Истог дана одржаће се и радионице: од 13 сати „Како пријавити пројекат на конкурсу Филмског центра Србије”, који води редитељ Филип Марковиновић, а од 16 сати „Тихо, учимо о филму” – пројекат Кино-клуба „Нови Сад” за старије основце.

Фестивал је подржало Министарство културе и информисања, а сви садржаји су бесплатни. Комплетан програм може се преузети на сајту www.filmfront.rs.

С. М-ћ