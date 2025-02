(ВИДЕО) СКАНДАЛ У БУГАРСКОЈ: Претукли делегата на утакмици

Локомотива је као домаћин поражена у Пловдиву резултатом 1:0, у оквиру 21. кола Прве лиге Бугарске,а а узавршници меча је дошло до тешког инцидента.



Једном од навијача је позлило и била му је потребна помоћ леара, а затим транспорт у болницу. Делегат утакмице је од другог навијача тражио да се врати на трибину, али се то њему није допало.

Убрзо је још навијача сишло на терен и делегат се нашао у великој опасности, а након кратке расправе, нападнут је физички, где је добио два ударца у главу.

Након што је уз помоћ фудбалера домаћег тима ситуација некако смирена, судије и делегат су донели одлуку да утакмица буде одиграна до краја.

Bulgarian football at it's finest...



Fan of Lokomotiv Plovdiv getting picked by ambulance, then ultrases of Lokomotiv Plovdiv attack the delegate of the match after he just asks them to get back in the stands so the match can continue... pic.twitter.com/SubZMoV36O

— LEVSKI.REPORT | Est. 2021 (@LevskiReport) February 16, 2025