ЖОЗЕ МУРИЊО НОВИ ТРЕНЕР БЕНФИКЕ: Португалац потписао уговор до краја сезоне

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen/Sport Lisboa e Benfica

Португалски стручњак Жозе Мурињо нови је тренер фудбалера Бенфике, саопштио је клуб из Лисабона.

Како је саопштено, Мурињо (62) је са челницима "орлова" потписао уговор до краја сезоне, уз опцију о наставку сарадње до јуна 2027. године. 

Мурињо се тако вратио у клуб који је водио 2000. године. Управо му је Бенфика била први клуб у ком је самостално радио као тренер.

Он је затим предводио Леирију, Порто, Челси, Интер, Реал, па поново Челси, а затим Манчестер Јунајтед, Рому и Фенербахче. 

Занимљиво је да је прошлог месеца Мурињо са Фенербахчеом елиминисан баш од Бенфике у плеј-офу Лиге шампиона и да је управо због тога добио отказ у истанбулском клубу.

 

 

Спорт Фудбал
ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО НАСЛЕДНИКА У ФЕНЕРБАХЧЕУ: Доменико Тедеско нови шеф стручног штаба
ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО НАСЛЕДНИКА У ФЕНЕРБАХЧЕУ: Доменико Тедеско нови шеф стручног штаба
09.09.2025.

ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО ОТКАЗ: Више није тренер Фенербахчеа
ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО ОТКАЗ: Више није тренер Фенербахчеа
29.08.2025.

