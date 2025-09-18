ЖОЗЕ МУРИЊО НОВИ ТРЕНЕР БЕНФИКЕ: Португалац потписао уговор до краја сезоне
18.09.2025. 17:15 17:20
Португалски стручњак Жозе Мурињо нови је тренер фудбалера Бенфике, саопштио је клуб из Лисабона.
Како је саопштено, Мурињо (62) је са челницима "орлова" потписао уговор до краја сезоне, уз опцију о наставку сарадње до јуна 2027. године.
Мурињо се тако вратио у клуб који је водио 2000. године. Управо му је Бенфика била први клуб у ком је самостално радио као тренер.
Он је затим предводио Леирију, Порто, Челси, Интер, Реал, па поново Челси, а затим Манчестер Јунајтед, Рому и Фенербахче.
Занимљиво је да је прошлог месеца Мурињо са Фенербахчеом елиминисан баш од Бенфике у плеј-офу Лиге шампиона и да је управо због тога добио отказ у истанбулском клубу.