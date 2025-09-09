light rain
ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО НАСЛЕДНИКА У ФЕНЕРБАХЧЕУ: Доменико Тедеско нови шеф стручног штаба

09.09.2025. 18:40 18:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
tedesko
Фото: Youtube Printscreen/ TJ Sports: Calcio

Фенербахче је на свом званичном сајту потврдио да је Доменико Тедеско именован за новог шефа стручног штаба.

Италијански стручњак потписао је уговор на две године и на тај начин наследио Жозеа Муриња, који је водио клуб од лета 2024. до краја августа ове године, када је добио отказ после низа незадовољавајућих резултата и несугласица са управом.

Тедеско је већ добро познато име у европском фудбалу. У тренерској каријери предводио је московски Спартак, са којим је на 54 утакмице остварио учинак од 27 победа, 10 ремија и 17 пораза. Након тога преузео је РБ Лајпциг, где је забележио значајне резултате у Бундеслиги, а затим је добио прилику да води репрезентацију Белгије, са којом је учествовао на међународним такмичењима.

Долазак на клупу турског великана за њега представља нови изазов, али и прилику да покаже да поседује квалитет и ауторитет потребан за вођење клуба са великим амбицијама.

Навијачи Фенербахчеа очекују да ће Тедеско донети стабилност, јасан систем игре и такмичарски искорак, нарочито након кратке и бурне ере Жозеа Муриња, која је оставила дубок траг у свлачионици и јавности. Управа се нада да ће управо Тедеско бити тренер који ће донети континуитет и повратити клубу шампионске амбиције.

фк фенербахче жозе мурињо
Спорт Фудбал
