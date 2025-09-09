ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО НАСЛЕДНИКА У ФЕНЕРБАХЧЕУ: Доменико Тедеско нови шеф стручног штаба
Фенербахче је на свом званичном сајту потврдио да је Доменико Тедеско именован за новог шефа стручног штаба.
Италијански стручњак потписао је уговор на две године и на тај начин наследио Жозеа Муриња, који је водио клуб од лета 2024. до краја августа ове године, када је добио отказ после низа незадовољавајућих резултата и несугласица са управом.
Тедеско је већ добро познато име у европском фудбалу. У тренерској каријери предводио је московски Спартак, са којим је на 54 утакмице остварио учинак од 27 победа, 10 ремија и 17 пораза. Након тога преузео је РБ Лајпциг, где је забележио значајне резултате у Бундеслиги, а затим је добио прилику да води репрезентацију Белгије, са којом је учествовао на међународним такмичењима.
Долазак на клупу турског великана за њега представља нови изазов, али и прилику да покаже да поседује квалитет и ауторитет потребан за вођење клуба са великим амбицијама.
Навијачи Фенербахчеа очекују да ће Тедеско донети стабилност, јасан систем игре и такмичарски искорак, нарочито након кратке и бурне ере Жозеа Муриња, која је оставила дубок траг у свлачионици и јавности. Управа се нада да ће управо Тедеско бити тренер који ће донети континуитет и повратити клубу шампионске амбиције.