clear sky
36°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО ОТКАЗ: Више није тренер Фенербахчеа

29.08.2025. 13:08 13:20
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
murinjo
Фото: Youtube/Arena Sport TV Printscreen

Португалски стручњак Жозе Мурињо није више тренер Фенербахчеа, саопштио је данас турски клуб.

"Растали смо се са Мурињом који је био тренер екипе од сезоне 2024/2025. Захваљујемо му се на залагању за наш клуб и желимо му успех у будућности", објавио је Фенербахче на друштвеној мрежи X.

Португалац је у 62 утакмице на клупи Фенербахчеа уписао 37 победа и 14 ремија, уз 11 пораза.

Није освојио ниједан трофеј, а није успео ни да из два покушаја кроз квалификације уведе клуб у Лигу шампиона. 

У среду је елиминисан од Бенфике у плеј-офу Лиге шампиона па ће Фенербахче ове сезоне играти у Лиги Европе. 

У пребогатој тренерској каријери Мурињо (62) је предводио Бенфику, Леирију, Порто, Челси, Интер, Реал, Манчестер Јунајтед, Тотенхем и Рому. Једини је тренер у историји који је освојио све могуће европске трофеје, са Портом је освојио УЕФА Куп и Лигу шампиона, са Интером Лигу шампиона, са Манчестер Јунајтедом Лигу Европе, а са Ромом Лигу конференција.

 

 

 

жозе мурињо отказ фк фенербахче
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРЕНЕР ФЕНЕРБАХЧЕА ЖОЗЕ МУРИЊО ЛИЦЕНЦИРАО ФИЛИПА КОСТИЋА ЗА ЛИГУ ЕВРОПЕ: Мимовић није лиценциран иде на позајмицу
kostic

ТРЕНЕР ФЕНЕРБАХЧЕА ЖОЗЕ МУРИЊО ЛИЦЕНЦИРАО ФИЛИПА КОСТИЋА ЗА ЛИГУ ЕВРОПЕ: Мимовић није лиценциран иде на позајмицу

07.02.2025. 12:50 13:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај