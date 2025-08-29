ЖОЗЕ МУРИЊО ДОБИО ОТКАЗ: Више није тренер Фенербахчеа
Португалски стручњак Жозе Мурињо није више тренер Фенербахчеа, саопштио је данас турски клуб.
"Растали смо се са Мурињом који је био тренер екипе од сезоне 2024/2025. Захваљујемо му се на залагању за наш клуб и желимо му успех у будућности", објавио је Фенербахче на друштвеној мрежи X.
Португалац је у 62 утакмице на клупи Фенербахчеа уписао 37 победа и 14 ремија, уз 11 пораза.
Није освојио ниједан трофеј, а није успео ни да из два покушаја кроз квалификације уведе клуб у Лигу шампиона.
У среду је елиминисан од Бенфике у плеј-офу Лиге шампиона па ће Фенербахче ове сезоне играти у Лиги Европе.
У пребогатој тренерској каријери Мурињо (62) је предводио Бенфику, Леирију, Порто, Челси, Интер, Реал, Манчестер Јунајтед, Тотенхем и Рому. Једини је тренер у историји који је освојио све могуће европске трофеје, са Портом је освојио УЕФА Куп и Лигу шампиона, са Интером Лигу шампиона, са Манчестер Јунајтедом Лигу Европе, а са Ромом Лигу конференција.
🚨 BREAKING: Fenerbahçe part ways with José Mourinho as Portuguese head coach won’t continue at the club. ⚠️
The decision has been made after missing on qualification to Champions League. pic.twitter.com/xNcRqRYfH0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025