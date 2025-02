ДОНЧИЋ СЕ ОПРОСТИО ОД НАВИЈАЧА: Мислио сам да ћу целу каријеру провести овде, ЛЕЈКЕРСИ ПРЕДСТАВИЛИ СЛОВЕНЦА: Захвалан сам за ову прилику

Дончић је дан раније из Даласа трејдован у ЛА Лејкерсе. У клуб из Лос Анђелеса из Даласа су отишли и Макси Клебер и Маркиф Морис, док су Ентони Дејвис и Макс Кристи прешли у редове Маверикса.

Словеначки кошаркаш се писмом опростио од клуба, навијача и града Даласа.

– Драги Даласе, пре седам година, дошао сам овде као тинејџер да остварим свој сан да играм кошарку на највишем нивоу. Мислио сам да ћу целу каријеру да проведем овде и толико сам желео да ти донесем шампионску титулу. Љубав и подршка коју сте ми сви пружили су више него што сам могао да сањам. За клинца из Словеније, који је први пут дошао у САД, учинили сте да се у Северном Тексасу осећам као код куће – написао је Дончић на друштвеним мрежама.

У добрим и лошим временима, од повреда до НБА финала, ваша подршка се никада није мењала, додао је Дончић.

– Хвала вам, не само што сте делили моју радост у најбољим тренуцима, већ и јер сте ме подигли када ми је то било најпотребније. Свим организацијама са којима сам сарађивао широм заједнице у Даласу, хвала што сте ми дозволили да допринесем вашем важном послу и придружим вам се у 'осветљавању' оних којима је то потребно. Док почињем следећи део мог кошаркашког пута, напуштам град који ће увек да буде мој дом далеко од куће. Далас је посебно место и навијачи Мавса су посебни навијачи. Хвала вам од срца – закључио је Дончић.

Grateful for this amazing opportunity. Basketball means everything to me, and no matter where I play the game, I’ll do so with the same joy, passion and goal - to win championships. https://t.co/psfgI5o9Pn

— Luka Doncic (@luka7doncic) February 2, 2025