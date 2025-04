ПЕТИ ПУТ МВП ОВЕ СЕЗОНЕ: Ти-Џеј Шортс најкориснији је играч плеј-ин утакмица Евролиге

Шортс је у победи Париза против Реала резултатом 81:73 за 31 минут забележио 23 поена и девет асистенција, уз шут из игре 8/17.

Он је имао индекс корисности 27 и тако пети пут ове сезоне освојио МВП признање, колико има и Саша Везенков из Олимпијакоса.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 19, 2025