(ВИДЕО) (ФОТО) НБА ЛИГА ЧЕСТИТАЛА НИКОЛИ ЈОКИЋУ Србин убележио невероватни 139. трипл-дабл!

Денвер наставља са не баш сјајним партијама ове сезоне, а поново су доживели пораз у гостима и то у Охају, јер су изгубили од Кливленда реултатом 126:114

Ипак, за разлику од остатка екипе, Никола Јокић је наставио невероватне партије, па остварио један од најдоминантнијих трипл-даблова у сезони.

Српски играч је меч завршио са 27 поена, 20 скокова и 11 асистенција, тиме је и званично престигао Ирвина Џонсона на вечној листи играча са трипл-дабловима.

На овом великом успеху нико неће остати нем и равнодушан, па је тако и сама НБА лига одлучила да честита Србину на свом 139. трипл-даблу у каријери.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6

— NBA (@NBA) December 6, 2024