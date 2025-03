(ВИДЕО) ЈОКИЋ О ПОВРЕДИ: "То је део кошарке"

Кошаркаши Денвер Нагетса изгубили су од Оклахома Сити Тандера резултатом 127:103 у недељу увече.



Никола Јокић је имао 24 поена (10/23), 13 скокова и 9 асистенција уз 3 блокаде, 1 украдену и 2 изгубљене лопте, а најефикаснији је био Шеј Гилџес-Александер са чак 40 поена! Уз то је имао 8 скокова и 5 асистенција.

У једном моменту првог полувремена, Никола Јокић је пао на лакат и све до четврте четвртине није имао кош из игре, док је Ерон Гордон је због повреде листа напустио меч у првом кварталу па су га питали након меча шта се десило.

"То је део кошарке. Повреде су део кошарке... Гордон се стварно бори и надам се да ће ускоро бити здрав", рекао је Јокић.

На питање о игри против једне од најбољих дефанзивних екипа НБА лиге, рекао је:

"Знају шта раде, врло су агресивни и опасни и знају да користе руке, све стижу и одлично играју са ниском и високом поставом, а и њихов тренер све ради на високом нивоу"

Шта је могао да промени у својој офанзивној игри и како му је рука?

"Мораћу да прегледам снимак, промашио сам неколико отворених тројки... Лакат је добро, мало боли", рекао је Јокић.

Some of Nikola Jokić postgame after the loss to OKC pic.twitter.com/9egLwfStma

— Katy Winge (@katywinge) March 9, 2025