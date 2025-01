ЛА ЛИГА И САВЕЗ ПРЕСУДИЛИ: Дани Олмо, слободан си!

То је коначна одлука, пишу мадридски и каталонски медији, после које ће председник Барсе Ђоан Лапорта узвратити тужбом пред редовним шпанским судом, као и међународним судом за спортску арбитражу у Лозани.



„Марца“ пише да ти случајеви неће одложити активацију клаузуле коју Олмо има у уговору са Барселоном, а која му оставља могућност да напусти клуб без обештећења уколико не буде регистрован, а одлуком РФЕФ и Ла Лиге то дефинитивно неће бити у сезони 2024/25.

Да ли ће 55 милиона евра плаћено појачање отићи „без цента“ само шест месеци након доласка из Лајпцига, а Барса настављати Немцима да исплаћује рате за играча којег је изгубила на арбитражи? Одлука је, судећи према свему што може да се прочита у шпанским медијима, на самом фудбалеру.

„Чудо се није догодило. Није било неочекиваног обрта. Није се појавио бели дим“, алудирала је „Марца“ на процедуру избора новог поглавара Католичке цркве.

„Барса не може, нити ће моћи да региструје ни Данија Олма, ни Пау Виктора за други део сезоне. Ова двојица играча неће носити дрес Барселоне, бар не ове сезоне“, додаје се у тексту утицајног мадридског листа, који је традиционално наклоњен Реалу.

„Ђоана Лапорту очекује историјска криза након рискантних потеза које је доносио, двојицу нападача сада очекује неизвесна будућност“, констатује се и наводи да ће Барселона пренети цео случај на две више инстанце – редовни суд и Међународни суд за спортску арбитражу.

