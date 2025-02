ХАМИЛТОН ДОБИО ЈОШ ЈЕДНУ РЕЗЕРВУ: Кинез Џоу у Ферарију

Џоу ће ове сезоне бити резервни возач Ферарија поред Антонија Ђовинација. За екипу Ферарија ће ове сезоне возити Шарл Леклер и Луис Хамилтон.

У саопштењу се наводи да је кинески возач био полазник Фераријеве академије од 2015. до 2018. године и у том периоду је напредовао кроз Формулу 4 и Формулу 3.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 5, 2025