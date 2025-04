ВЕОМА ЛОШЕ: Мартин после пада у Катару има више фрактура него што се мислило, МАРК МАРКЕЗ ПОБЕДИО

Информација која је у недељу касни увеч стигла из италијанског тима гласила је да Шпанац има шест прелома ребара, од првог до шестог и да ће остати у болници неколико дана, док му се не санира пнеумоторакс.



Добра вест за Мартина је да је провео мирну ноћ у болници Хамад у Дохи и да нема никакве трауме које утичу на мозак, пршљенове и абдоминалне органе.

Што се тиче фрактура ребара – осам утиче на задње ребарне лукове, од првог до осмог, док су три на бочним луковима, од седмог до деветог. Уз то, види се минимални плеурални оток, али је то у контексту већ познатог пнеумоторакса.

Управо због пнеумоторакса ће Мартин морати да остане у болници, док се не то не санира.

Пнеумоторакс је стање које се карактерише присуством ваздуха у плућима, тачније плућној марамици. До њега долази трауматски или вештачки, а лечење може да буде конзервативно, што обухвата мировање, или хируршко.

Мартин је пад на стази “Лусаил” доживео осам кругова пре краја четврте трке сезоне, његове прве у 2025, пошто је претходне три пропустио због прелома шака обе руке и стопала. Шпанац је прво током тестирања у Сепангу задобио преломе шаке и стопала, да би пред прву трку сезоне у Тајланду доживео и прелом друге руке.

