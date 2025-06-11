ШАХОВСКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ: Прогресул пролећни првак Јужног Баната
Пролећни део сезоне у већини лига под покровитељством Шаховског савеза Војводине је завршен.
Следи летња пауза, па се завршнице лигашких такмичења планирају за средину септембра.
Остало је да се одиграју мечеви који су били одложени, као и још једно коло у Јужнобачкој лиги, због већег броја клубова. Неки клубови су се већ издвојили на врховима табела, али далеко од тога да је и једна лига већ резултатски одлучена.
Бачка лига Нови Сад
Резултати петог кола: Бачка Паланка 1 – Младост 1 (Бачки Петровац) 3,5:2,5, Темерин – Пион 4:2, ШК 64 – Сутјеска 4,5:1,5, Србобран – Војводина (Товаришево) 3,5:2,5, Анпасан – Војводина (Нови Сад) 1,5:4,5.
Табела: 1. Бачка Паланка 13 (18,5), 2. Војводина НС 9 (17), 3. Младост 9 (16,5), 4. ШК 64 9 (13), 5. Србобран 9 (12,5), 6. Темерин 6 (15), 7. Сутјеска 6 (12,5), 8. Војводина Т 5 (15,5), 9. Анпасан 3 (12,5), 10. Пион 1 (11).
Бачка лига Суботица
Резултати четвртог кола: Жаки Јожеф – Миљо Вујовић 4:2, Бачка – Бачкотополски ШК 3,5:2,5, Пригревачки ШК – Раванградске ајкуле 2:4, Панонија – Сента 2,5:3,5, Пензионер Шах-Арт (Суботица) – Омладинац (Куцура) 5:1.
Табела: 1. Бачка 12 (15), 2. Жаки Јожеф 9 (14,5), 3. Раванградске ајкуле 9 (14,5), 4. Панонија 9 (13,5), 5. Пензионер 6 (13), 6. Сента 5 (12), 7. Миљо Вујовић 4 (10,5), 8. Омладинац 3 (9), 9. Пригревачки ШК 1 (9), 10. Бачкотополски ШК 0 (8).
Банатска лига југ
Резултати петог кола: Ковачица – Бата Ћосић 3:3, Светозар Глигорић – Јабука 1,5:4,5, Униреа – Прогресул 1:5, Бора Костић – Алибунар 4:2, ПАШК – Раднички (Ковин) 2:4.
Табела: 1. Прогресул 15 (23), 2. Раднички 13 (19), 3. Бора Костић 10 (18,5), 4. Бата Ћосић 10 (14), 5. ПАШК 6 (13), 6. Алибунар 5 (15,5), 7. Ковачица 5 (14), 8. Јабука 3 (12,5), 9. Униреа 3 (11), 10. Светозар Глигорић 1 (9,5).
Банатска лига север
Резултати петог кола: Златица – Живојин Брајић 3,5:2,5, Русанда – Нафтагас 2 3:3, Нови Кнежевац – Пролетер (Зрењанин) 2:4, Напредак (Честерег) – Билећанин 3:3, Арадац – Раднички (Кикинда) 3,5:2,5.
Табела: 1. Арадац 12 (19), 2. Златица 12 (18), 3. Нафтагас 2 9 (16), 4. Пролетер 8 (18), 5. Напредак 8 (15,5), 6. Русанда 6 (15), 7. Нови Кнежевац 6 (15), 8. Раднички 4 (13), 9. Билећанин 3 (11,5), 10. Живојин Брајић 0 (9).
Сремска лига
Резултати петог кола: Доњи Срем – Омладинац (Нови Бановци) 3:3, Шимановци – Подунавац 2,5:3,5, Сирмиум – Стара Пазова 3:3, Раднички АС 1948 (Шид) –Инђија 0,5:5,5, Сремац 1 – Хајдук 1973 (Бешка) 4:2.
Табела: 1. Инђија 13 (20,5), 2. Сремац 13 (19), 3. Стара Пазова 11 (18), 4. Омладинац 6 (16), 5. Подунавац 6 (12,5), 6. Хајдук 6 (12,5), 7. Сирмиум 5 (13,5), 8. Доњи Срем 4 (14), 9. Раднички 2 (10), 10. Шимановци 0 (8).
Јужнобачка лига
Резултати петог кола: Гимназијалац 1 – Хајдук (Чуруг) 3,5:2,5, Шајкаш – Прави потез 4:2, Бачка Паланка 2 – Капабланка 1992 5:1, Буковац – Краљев гамбит 4,5:1,5, Југовић 2 – Краљица ПТТ 2 3:3, слободна Детелинара.
Табела: 1. Гимназијалац 13 (17,5), 2. Буковац 12 (16), 3. Шајкаш 11 (18,5), 4. Бачка Паланка 2 6 (15,5), 5. Краљев гамбит 6 (14), 6. Југовић 5 (11,5), 7. Детелинара 5 (11,5), 8. Хајдук 4 (9,5), 9. Прави потез 3 (11,5), 10. Капабланка 2 (12), 11. Краљица 2 (11,5).
Севернобачка зонска лига
Резултати четвртог кола: Раднички (Торњош) – Бачки Брег 3,5:2,5, Бездан – Полет 4:2, Хајдук (Кула) – Младост (Оџаци) 5:1, Врбас – Потисје 2,5:3,5, Црногорац – Алекса Шантић 4,5:1,5.
Табела: 1. Хајдук 10 (17), 2. Бездан 9 (14,5), 3. Потисје 7 (13), 4. Црногорац 7 (13), 5. Бачки Брег 6 (12), 6. Врбас 4 (11,5), 7. Раднички 4 (11,5), 8. Полет 4 (10,5), 9. Младост 3 (9), 10. Алекса Шантић 3 (8).
Јужнобанатска лига А
Резултати петог кола: Агростепа – Кефало 4,5:1,5, Петефи Шандор – Борац (Старчево) 3,5:2,5, Спартак (Дебељача) – Слога (Пландиште) 1:5, Бела Црква – Бора Ивков 3,5:2,5, Вутурул – Банатски Карловац 1,5:4,5.
Табела: 1. Петефи Шандор 13 (18,5), 2. Борац 12 (19), 3. Банатски Карловац 10 (18,5), 4. Бела Црква 10 (16,5), 5. Слога 7 (19), 6. Агростепа 5 (13), 7. Бора Ивков 4 (15,5), 8. Вутурул 4 (12), 9. Кефало 4 (10,5), 10. Спартак 1 (7,5).
Севернобанатска зонска лига
Резултати петог кола: Младост (Банатски Деспотовац) – Младост (Лукићево) 3,5:2,5, Будућност – Клек 4:2, 2. Октобар – Пролетер 2 (Чока) 2,5:3,5, Борац (Александрово) – Арадац 2 2,5:3,5, Ново Милошево слободно.
Табела: 1. Будућност 15 (22), 2. Пролетер 8 (15), 3. Арадац 7 (11,5), 4. Ново Милошево 7 (10,5), 5. Младост БД 6 (14), 6. Клек 4 (11), 7. Борац 2 (11), 8. 2. Октобар 2 (10,5), 9. Младост Лу 0 (7,5).
Зонска лига Срем
Резултати четвртог кола: Цемент – Раднички (Шид) 3:3, Рудар – Свет шаха 1:5, Слога (Инђија) – Платичево 4:2, Омладинац 2 (Нови Бановци) – Сремац 2 одложено.
Табела: 1. Слога 12 (17), 2. Платичево 9 (15,5), 3. Раднички 8 (13,5), 4. Свет шаха 7 (14), 5. Цемент 1 (8,5), 6. Сремац 1 (7), 7. Омладинац 1 (4), 8. Рудар 0 (4,5).
Новосадска лига Шајкаш
Резултати петог кола: Корифер 2023 – Војводина 2 (Нови Сад) 2,5:3,5, Омладинац (Жабаљ) – Хајдук (Гардиновци) 4:2, Борац (Нови Сад) – Пензионер (Нови Сад) 3:3, Бубамара – Тител 1,5:4,5, Капабланка 1992 2 слободна.
Табела: 1. Капабланка 12 (19), 2. Борац 10 (14), 3. Пензионер 7 (16,5), 4. Војводина 7 (12), 5. Тител 6 (13,5) 6.Омладинац 6 (10,5), 7. Бубамара 4 (14), 8. Хајдук 3 (8,5), 9. Корифеј 0 (6,5).
МОЛ Суботица
Резултати четвртог кола: Гунарош – Жедник 3:3, Бачка 2 – Бачкотополски ШК 4:2, Горњи Брег – ХАШК Зрињски 2,5:3,5, Шах-Арт – Сента 2 4,5:1,5, Еђшег – Ада-МОЛ 2,5:3,5.
Табела: 1. Бачка 12 (18), 2. Гунарош 10 (15,5), 3. Зрињски 9 (14), 4. Жедник 7 (17), 5. Шах-Арт 7 (14), 6. Горњи Брег 6 (14,5), 7. Ада 4 (10), 8. Еђшег 3 (10,5), 9. Бачкотополски ШК 0 (4,5), 10. Сента 0 (2).