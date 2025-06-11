ШАХОВСКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ: Прогресул пролећни првак Јужног Баната

Следи летња пауза, па се завршнице лигашких такмичења планирају за средину септембра.

Остало је да се одиграју мечеви који су били одложени, као и још једно коло у Јужнобачкој лиги, због већег броја клубова. Неки клубови су се већ издвојили на врховима табела, али далеко од тога да је и једна лига већ резултатски одлучена.

Бачка лига Нови Сад

Резултати петог кола: Бачка Паланка 1 – Младост 1 (Бачки Петровац) 3,5:2,5, Темерин – Пион 4:2, ШК 64 – Сутјеска 4,5:1,5, Србобран – Војводина (Товаришево) 3,5:2,5, Анпасан – Војводина (Нови Сад) 1,5:4,5.

Табела: 1. Бачка Паланка 13 (18,5), 2. Војводина НС 9 (17), 3. Младост 9 (16,5), 4. ШК 64 9 (13), 5. Србобран 9 (12,5), 6. Темерин 6 (15), 7. Сутјеска 6 (12,5), 8. Војводина Т 5 (15,5), 9. Анпасан 3 (12,5), 10. Пион 1 (11).

Бачка лига Суботица

Резултати четвртог кола: Жаки Јожеф – Миљо Вујовић 4:2, Бачка – Бачкотополски ШК 3,5:2,5, Пригревачки ШК – Раванградске ајкуле 2:4, Панонија – Сента 2,5:3,5, Пензионер Шах-Арт (Суботица) – Омладинац (Куцура) 5:1.

Табела: 1. Бачка 12 (15), 2. Жаки Јожеф 9 (14,5), 3. Раванградске ајкуле 9 (14,5), 4. Панонија 9 (13,5), 5. Пензионер 6 (13), 6. Сента 5 (12), 7. Миљо Вујовић 4 (10,5), 8. Омладинац 3 (9), 9. Пригревачки ШК 1 (9), 10. Бачкотополски ШК 0 (8).

Банатска лига југ

Резултати петог кола: Ковачица – Бата Ћосић 3:3, Светозар Глигорић – Јабука 1,5:4,5, Униреа – Прогресул 1:5, Бора Костић – Алибунар 4:2, ПАШК – Раднички (Ковин) 2:4.

Табела: 1. Прогресул 15 (23), 2. Раднички 13 (19), 3. Бора Костић 10 (18,5), 4. Бата Ћосић 10 (14), 5. ПАШК 6 (13), 6. Алибунар 5 (15,5), 7. Ковачица 5 (14), 8. Јабука 3 (12,5), 9. Униреа 3 (11), 10. Светозар Глигорић 1 (9,5).

Банатска лига север

Резултати петог кола: Златица – Живојин Брајић 3,5:2,5, Русанда – Нафтагас 2 3:3, Нови Кнежевац – Пролетер (Зрењанин) 2:4, Напредак (Честерег) – Билећанин 3:3, Арадац – Раднички (Кикинда) 3,5:2,5.

Табела: 1. Арадац 12 (19), 2. Златица 12 (18), 3. Нафтагас 2 9 (16), 4. Пролетер 8 (18), 5. Напредак 8 (15,5), 6. Русанда 6 (15), 7. Нови Кнежевац 6 (15), 8. Раднички 4 (13), 9. Билећанин 3 (11,5), 10. Живојин Брајић 0 (9).

Сремска лига

Резултати петог кола: Доњи Срем – Омладинац (Нови Бановци) 3:3, Шимановци – Подунавац 2,5:3,5, Сирмиум – Стара Пазова 3:3, Раднички АС 1948 (Шид) –Инђија 0,5:5,5, Сремац 1 – Хајдук 1973 (Бешка) 4:2.

Табела: 1. Инђија 13 (20,5), 2. Сремац 13 (19), 3. Стара Пазова 11 (18), 4. Омладинац 6 (16), 5. Подунавац 6 (12,5), 6. Хајдук 6 (12,5), 7. Сирмиум 5 (13,5), 8. Доњи Срем 4 (14), 9. Раднички 2 (10), 10. Шимановци 0 (8).

Јужнобачка лига

Резултати петог кола: Гимназијалац 1 – Хајдук (Чуруг) 3,5:2,5, Шајкаш – Прави потез 4:2, Бачка Паланка 2 – Капабланка 1992 5:1, Буковац – Краљев гамбит 4,5:1,5, Југовић 2 – Краљица ПТТ 2 3:3, слободна Детелинара.

Табела: 1. Гимназијалац 13 (17,5), 2. Буковац 12 (16), 3. Шајкаш 11 (18,5), 4. Бачка Паланка 2 6 (15,5), 5. Краљев гамбит 6 (14), 6. Југовић 5 (11,5), 7. Детелинара 5 (11,5), 8. Хајдук 4 (9,5), 9. Прави потез 3 (11,5), 10. Капабланка 2 (12), 11. Краљица 2 (11,5).

Севернобачка зонска лига

Резултати четвртог кола: Раднички (Торњош) – Бачки Брег 3,5:2,5, Бездан – Полет 4:2, Хајдук (Кула) – Младост (Оџаци) 5:1, Врбас – Потисје 2,5:3,5, Црногорац – Алекса Шантић 4,5:1,5.

Табела: 1. Хајдук 10 (17), 2. Бездан 9 (14,5), 3. Потисје 7 (13), 4. Црногорац 7 (13), 5. Бачки Брег 6 (12), 6. Врбас 4 (11,5), 7. Раднички 4 (11,5), 8. Полет 4 (10,5), 9. Младост 3 (9), 10. Алекса Шантић 3 (8).

Јужнобанатска лига А

Резултати петог кола: Агростепа – Кефало 4,5:1,5, Петефи Шандор – Борац (Старчево) 3,5:2,5, Спартак (Дебељача) – Слога (Пландиште) 1:5, Бела Црква – Бора Ивков 3,5:2,5, Вутурул – Банатски Карловац 1,5:4,5.

Табела: 1. Петефи Шандор 13 (18,5), 2. Борац 12 (19), 3. Банатски Карловац 10 (18,5), 4. Бела Црква 10 (16,5), 5. Слога 7 (19), 6. Агростепа 5 (13), 7. Бора Ивков 4 (15,5), 8. Вутурул 4 (12), 9. Кефало 4 (10,5), 10. Спартак 1 (7,5).

Севернобанатска зонска лига

Резултати петог кола: Младост (Банатски Деспотовац) – Младост (Лукићево) 3,5:2,5, Будућност – Клек 4:2, 2. Октобар – Пролетер 2 (Чока) 2,5:3,5, Борац (Александрово) – Арадац 2 2,5:3,5, Ново Милошево слободно.

Табела: 1. Будућност 15 (22), 2. Пролетер 8 (15), 3. Арадац 7 (11,5), 4. Ново Милошево 7 (10,5), 5. Младост БД 6 (14), 6. Клек 4 (11), 7. Борац 2 (11), 8. 2. Октобар 2 (10,5), 9. Младост Лу 0 (7,5).

Зонска лига Срем

Резултати четвртог кола: Цемент – Раднички (Шид) 3:3, Рудар – Свет шаха 1:5, Слога (Инђија) – Платичево 4:2, Омладинац 2 (Нови Бановци) – Сремац 2 одложено.

Табела: 1. Слога 12 (17), 2. Платичево 9 (15,5), 3. Раднички 8 (13,5), 4. Свет шаха 7 (14), 5. Цемент 1 (8,5), 6. Сремац 1 (7), 7. Омладинац 1 (4), 8. Рудар 0 (4,5).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати петог кола: Корифер 2023 – Војводина 2 (Нови Сад) 2,5:3,5, Омладинац (Жабаљ) – Хајдук (Гардиновци) 4:2, Борац (Нови Сад) – Пензионер (Нови Сад) 3:3, Бубамара – Тител 1,5:4,5, Капабланка 1992 2 слободна.

Табела: 1. Капабланка 12 (19), 2. Борац 10 (14), 3. Пензионер 7 (16,5), 4. Војводина 7 (12), 5. Тител 6 (13,5) 6.Омладинац 6 (10,5), 7. Бубамара 4 (14), 8. Хајдук 3 (8,5), 9. Корифеј 0 (6,5).

МОЛ Суботица

Резултати четвртог кола: Гунарош – Жедник 3:3, Бачка 2 – Бачкотополски ШК 4:2, Горњи Брег – ХАШК Зрињски 2,5:3,5, Шах-Арт – Сента 2 4,5:1,5, Еђшег – Ада-МОЛ 2,5:3,5.

Табела: 1. Бачка 12 (18), 2. Гунарош 10 (15,5), 3. Зрињски 9 (14), 4. Жедник 7 (17), 5. Шах-Арт 7 (14), 6. Горњи Брег 6 (14,5), 7. Ада 4 (10), 8. Еђшег 3 (10,5), 9. Бачкотополски ШК 0 (4,5), 10. Сента 0 (2).