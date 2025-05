АРИНА САБАЛЕНКА ОПЕТ ОСВОЈИЛА МАДРИД: Белорускиња у финалу надиграла Коко Гоф

Сабаленка је победила Гоф са 2-1 у сетовима после сат и 40 минута, по сетовима – 6:3, 7:6(3). Белорускињи, иначе првој тенисерки света, ово је трећа титула у Мадриду у каријери. Тиме се изједначила са Петром Квитовом са највише титула у Мадриду у историји тог турнира, са по три.



Арина је уједно поправила свој скор против Топ 10 тенисерки ове године на 6-0, а још није изгубила ни сет. Има највише победа на ВТА туру са 31, а прва је још од Серене Вилијамс 2013. која је освојила Мајами и Мадрид у истој сезони. Увећала је и предност над Игом Швјонтек на првом месту ВТА ранг листе на 4.345 бодова.

Just the World No. 1 doing World No. 1 things 💅 #MMOPEN pic.twitter.com/cPQ8ITcOe7

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 3, 2025