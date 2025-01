(ФОТО) ЂОКОВИЋ ОБЈАВИО СНИМАК МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦЕ: За све "стручњаке" за повреде

"Мислио сам да ово оставим овде за све "стручњаке" за спортске повреде", написао је Ђоковић на друштвеној мрежи "X" уз фотографију данашњег снимка магнетне резонанце на којој је види да је мишић напукао.

Ђоковић је повреду задобио крајем првог сета у мечу против Карлоса Алкараза ког је победио у четвртфиналу Аустралијан опена после преокрета 3:1, а полуфинални меч је морао да преда Александеру Звереву после првог сета.

Због повреде је Ђоковић отказао репрезентацији Србије која следећег викенда игра против Данске, а још увек се не зна да ли ће се опоравити до 17. фебруара и почетка турнира у Дохи за који се крајем прошле године пријавио да ће играти.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025