(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ И МАРЕЈ РАЗОЧАРАНИ И ЉУТИ: Несрећан крај, али покушао сам, не знам да ли ћу играти у Мелбурну 2026.

Најбољи играч света рекао је да је доживео руптуру мишића, а није могао да потврди да ли му је ово последњи турнир у Мелбурну, који је освајао чак 10 пута у каријери.

После предаје меча, до које је дошло пошто је Зверев освојио први сет у тај-брејку, Ђоковић је на терену дао изјаву у којој је објаснио какву је повреду доживео у четвртфиналном мечу у ком је после преокрета победио Шпанца Карлоса Алкараза.

– Руптура мишића је у питању. Пре две године сам успео да се носим са тиме боље на терену, није ми толико сметало. Овог пута то није био случај. У оваквим ситуацијама морате да урадите све што можете у кратком року и то сам и урадио. Имао сам дан више без меча, мислио сам да ће бити довољно то, али то није био случај, нажалост. Крајем првог сета сам кренуо да осећам све више и више бола и било је то превише да се носим са тиме у том тренутку. Несрећан крај, али сам покушао – рекао је 37-годишњи Ђоковић.

