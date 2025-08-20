„ОРЛОВИ“ 4. ОКТОБРА ДОБИЈАЈУ РИВАЛЕ НА ЕП: Финале у Милану
Европска одбојкашка конфедерација (ЦЕВ) саопштила је да ће 4. октобра ове године у Барију бити одржан жреб за Европско првенство у конкуренцији одбојкаша, које је на програму 2026.
ЕП ће бити одржано од 9. до 27. септембра наредне године у Италији, Бугарској, Румунији и Финској.
ЦЕВ је навео да ће мечеви у Италији бити одржани у Напуљу, Модени, Торину и Милану. Утакмице у Румунији биће одигране у Клужу, док ће мечеви у Финској бити одржане у Тампереу. Мечеви ЕП 2026. у Бугарској биће одиграни у Варни.
Утакмице осмине финала и четвртфинала биће одигране у Италији и Бугарској, а полуфинала и утакмице за медаље у Италији.
У Италији, отварање ЕП биће у Напуљу, на Тргу плебисцита (5.000) 10. септембра 2026. Утакмице прелиминарне фазе играће се у легендарној дворани 'Пала Панини' (5.211) у Модени, а мечеви осмине финала и четвртфинала у дворани 'Палавела' (9.200) у Торину и у дворани 'Дворца културе и спорта' (6.000) у Варни. Утакмице полуфинала и мечеви за медаље одиграће се у Арени 'Санта Ђулија' (16.000) у Милану, која је још у изградњи за потребе Зимских олимпијских играра 2026, које ће се одржати у Кортини д'Ампецо и Милану од 6. до 22. фебруара 2026. године.
Пласман на ЕП 2026. изборили су Италија, Бугарска, Румунија, Финска, Србија, Пољска, Словенија, Француска, Холандија, Украјина, Немачка, Португалија, Данска, Белгија, Чешка, Естонија, Швајцарска, Грчка, Словачка, Летонија, Турска, Израел, Шведска и Северна Македонија.
Првак Европе 2026. избориће учешће на Олимпијским играма 2028. у Лос Анђелесу.