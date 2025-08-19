broken clouds
26°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЛОГ НИЈЕ МАЛИ – Прваку Европе виза за ОИ у Лос Анђелесу: Комплетиран списак учесника ЕП 2026.

19.08.2025. 11:21 11:24
Пише:
Дневник
Извор:
Одбојкашки савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИВБ

Европска одбојкашка конфедерација, ЦЕВ, објавила је комплетан списак учесника Европског првенства 2026. у конкуренцији одбојкаша, који ће се одиграти у Италији, Бугарској, Румунији и Финској.

Пласман на ЕП 2026. изборили су Италија, Бугарска, Румунија и Финска, организатори првенства, као и Србија, Пољска, Словенија, Француска, Холандија, Украјина, Немачка и Португалија на основу пласмана на ЕП 2023, затим Данска, Белгија, Чешка, Естонија, Швајцарска, Грчка, и Словачка, победници 7 квалификационих група, као и Летонија, Турска, Израел, Шведска и Северна Македонија, 5 најбољих другопласираних репрезентација. 

Румунија и Финска ће бити домаћини мечева групне фазе, док ће се утакмице осмине финала и четвртфинала играти у Италији и Бугарској, а полуфинала и утакмице за медаље у Италији.

ЕП 2026. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 9. до 27. септембра.

Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.

Жреб за првенство Европе ће се обавити почетком октобра.

одбојкаши србије одбојка еп у одбојци
Извор:
Одбојкашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај