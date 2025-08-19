УЛОГ НИЈЕ МАЛИ – Прваку Европе виза за ОИ у Лос Анђелесу: Комплетиран списак учесника ЕП 2026.
Европска одбојкашка конфедерација, ЦЕВ, објавила је комплетан списак учесника Европског првенства 2026. у конкуренцији одбојкаша, који ће се одиграти у Италији, Бугарској, Румунији и Финској.
Пласман на ЕП 2026. изборили су Италија, Бугарска, Румунија и Финска, организатори првенства, као и Србија, Пољска, Словенија, Француска, Холандија, Украјина, Немачка и Португалија на основу пласмана на ЕП 2023, затим Данска, Белгија, Чешка, Естонија, Швајцарска, Грчка, и Словачка, победници 7 квалификационих група, као и Летонија, Турска, Израел, Шведска и Северна Македонија, 5 најбољих другопласираних репрезентација.
Румунија и Финска ће бити домаћини мечева групне фазе, док ће се утакмице осмине финала и четвртфинала играти у Италији и Бугарској, а полуфинала и утакмице за медаље у Италији.
ЕП 2026. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 9. до 27. септембра.
Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.
Жреб за првенство Европе ће се обавити почетком октобра.