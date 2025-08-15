ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ У НЕДЕЉУ ПУТУЈУ У КАН: Селектор Георге Крецу одредио списак играча, против Француске у среду и четвртак
Мушка сениорска одбојкашка репрезентација Србије отпутоваће у недељу, 17. августа у Кан, где ће наредне седмице одиграти две пријатељске утакмице против Француске, актуелног двоструког узастопног победника Олимпијских игара, у оквиру припрема за Светско првенство.
Георге Крецу, први тренер сениора Србије, у Кану ће рачунати на 16 играча.
На списку су - техничари: Никола Јововић и Вук Тоторовић. Коректори: Дражен Лубурић, Душан Николић и Божидар Вучићевић. Либера: Вукашин Ристић и Стефан Негић. Блокери: Александар Недељковић, Немања Машуловић, Петар Крсмановић и Александар Стефановић. Примачи: Миран Кујунџић, Павле Перић, Вељко Машуловић, Никола Брборић и Вук Кулпинац.
У стручном штабу мушке сениорске репрезентације Србије, поред Крецуа, су Невен Мајсторовић, други тренер, Матијас Ребелес Киоћи, кондициони тренер, Ђорђе Пејић и Каспер Јакуб Налепка, статистичари, Никола Милићевић и Иван Ружић, физиотерапеути, и Един Шкорић, тим менаџер.
Србија и Француска ће званичан пријатељски меч одиграти у среду, 20. августа од 20.30 часова у „Палати победе“. Французи улазнице за утакмицу продају по цени од 24, 30 и 120 евра.
Друга пријатељска утакмица Србије и Француске биће затвореног типа (без присуства гледалаца) и одиграће се у четвртак, 21. августа.
Сениори Србије ће се из Француске вратити у петак, 22. августа.
Србија ће, у оквиру припрема за Светско првенство учествовати и на традиционалном међународном турниру „XXИИ Меморијал Вагнера“ у Кракову од 29. до 31. августа.
Светско првенство у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима. Првенство ће се играти у две дворане: „Аранета Колосеуму“ у Кезон Ситију и Арени „СМ Азијски мол“ у Пасај Ситију, где ће се одиграти сви мечеви од осмине финала до финала.
Утакмице у Х, А, Д и Е групи играће се у Арени „СМ Азијски мол“ у Пасај Ситију, а мечеви у Б, Ц, Ф и Г групи у „Аранета Колосеуму“ у Кезон Ситију.
Мушка сениорска репрезентација Србије играће у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили. Србија ће први меч у Х групи одиграти у недељу, 14. септембра од 11.30 часова по нашем времену. Сениори Србије ће у 2. колу Х групе играти против Кине у уторак, 16. септембра од 15.00 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу, против Бразила у четвртак, 18. септембра од 4.00 часа ујутро по нашем времену. Пласман у осмину финала избориће 2 репрезентације, а селекције из Х играће против две најбоље репрезентације из А групе у којој играју Филипини, Иран, Египат и Тунис.
Све утакмице са СП на Филипинима директно ће преносити ТВ Арена Спорт.
Г. М.