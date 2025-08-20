clear sky
КАКАВ РЕКОРД ГОЛМАНА ФЛУМИНЕНСЕА: Фабио надмашио Шилтона

20.08.2025. 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Fluminense Football Club

Голман Флуминенсеа Фабио оборио је рекорд Енглеза Питера Шилтона по броју одиграних утакмица у професионалном фудбалу, саопштио је бразилски клуб.

Фабио (44) је прошле ноћи одиграо 1.391. меч у каријери. Он је бранио за Флуминесе против колумбијског клуба Америка де Кали (2:0) у реваншу осмине финала Купа Судамерикана.

Бразилски голман оборио је рекорд Шилтона, који је у каријери бранио на 1.390 утакмица.

Би-Би-Си наводи да је према Гинисовој књизи рекорда, Шилтон наступио на 1.390 мечева.

Међутим, енглески голман је раније изјавио да је одиграо 1.387 мечева. Шилтон (75) је бранио од 1966. до 1997. године.

Фабио је дебитовао 1997. године за Униао Бандеиранте. Он је потом бранио за Атлетико Паранаенсе, Васко да Гаму, Крузеиро, а члан Флуминенсеа је од 2022. године.

– Велико је задовољство постићи овај рекорд у дресу Флуминенсеа. Сада је време да наставим да играм и тежим новим достигнућима на наредним утакмицама – изјавио је Фабио, пренео је званични сајт Флуминенсеа.

Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
