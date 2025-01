(ФОТО) АНА КУРЊИКОВА ЗАВРШИЛА У КОЛИЦИМА Славна Рускиња виђена први пут после две године! Појавиле се ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Сада су је папараци на Флориди, међутим, препознали током породичног изласка.



Ана Курњикова, прослављена руска тенисерка, већ годинама живи повучено на Флориди, где су шпански певач Енрике Иглесијас и она свили породично гнездо.

Пар се не експонира у јавности и труди се да омогући својој деци – близанцима Николасу и Луси и ћеркици Мери – нормално одрастање, неоптерећено славом и папарацима, па врло ретко имамо прилику да их видимо.

Сада су се, међутим, после две године њеног одсуства из јавног живота, појавиле фотографије Ане Курњикове које су медији и друштвене мреже пренели муњевито, због забринутости фанова руске спортисткиње.

Наиме, Курњикова је на њима у инвалидским колицима и носи ортозу за скочни зглоб и стопало, високу скоро до колена.

