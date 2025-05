МЕЂЕДОВИЋУ ПОЗЛИЛО У ПАРИЗУ: Мерили му притисак, он викао „Не могу да дишем...“

У Паризу је и те како топло, а наш играч морао је због тога да затражи медицински тајм-аут јер му је позлило.

Убрзо је на лицу места било лекарско особље, које је српском тенисеру измерило притисак.

– Не могу да дишем, брате, од срца – могло се чути како говори Хамад Међедовић у ТВ преносу током медицинског тајм-аута који је био приморан да затражи у првом сету.

Срећом, Новопазарац је убрзо успео да се врати на терен и настави да игра против Данијела Алтмајера.

Hamad Medjedovic is having his blood pressure checked among other things during a medical timeout up 2-1 in the first set… pic.twitter.com/1MdSHefLNZ

— Barstool Tennis (@StoolTennis) May 30, 2025