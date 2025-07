УБИО 21-ГОДИШЊУ ПАРТНЕРКУ ЈЕР ЈЕ КОНОБАРИСАЊЕ СТАВИЛА ИСПРЕД ЊЕГА Колеги рекао како иде кући да се „опусти”, а онда јој одрубио главу

Тужилаштво је на Вишем суду у Глазгову саопштило да је Метвен угушио Феникс пре него што јој је одсекао главу и покушао да јој уклони удове с тела. Раније тог дана, Метвен се жалио девојци да се осећа усамљено док она ради дугачке смене као конобарица, преноси британски The Telegraph.

Након што ју је убио и одрубио главу својој 21-годишњој девојци,слао је поруке њеној мајци претварајући се да је она, а затим сатима претраживао порнографске садржаје на интернету.

Касније је позвао број хитне помоћи 999, инсистирајући да је имао „помрачење свести изазвано дрогом” и да се не сећа шта је урадио.

Међутим, судија Лорд Метјус на Вишем суду у Глазгову одредио је да Метвен мора провести најмање 23 године иза решетака пре него што може бити разматран за условни отпуст. Осуђен је на доживотну робију.

„Признао си страшан злочин, а то је убиство Феникс Спенсер-Хорн, која је била вољена и неописиво недостаје као ћерка, сестра, нећака, рођака и пријатељица. Са 21 годином и 134 дана, стајала је на прагу онога што је требало да буде дуг и испуњен живот. Био си повереник њене породице, издао си то поверење и одузео јој живот на најокрутнији начин”, поручио је судија осуђенику и наставио:

„Ниси се задовољио тиме што си јој одузео живот, већ си јој одузео и достојанство у смрти, одрубивши јој главу и покушавши да је раскомадаш како би избегао правду. Начин на који си се понашао према њеном телу након смрти значио је да њена породица није имала утеху да се опрости од ње. Ниједна казна коју могу изрећи, нити било шта што могу рећи или учинити, није довољна, и једина казна коју могу изрећи је доживотна. Видео сам писмо које си написао, али оно не даје одговоре ни на једно питање. Кривиш супстанце, али то није оправдање”.

