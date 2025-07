"У ИМЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ ИЗРАЖАВАМ САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦАМА БОШЊАЧКИХ ЖРТАВА" Председник Вучић поводом 30 година од ратног злочина у Сребреници послао јасну поруку

"Данас се навршава 30 година од страшног злочина у Сребреници. Прошлост не можемо променити, али морамо променити будућност. Још једном, у име грађана Србије, изражавам саучешће породицама бошњачких жртава, уверен да се сличан злочин никада више неће поновити", написао је председник на X налогу.



Today marks thirty years since the terrible crime in Srebrenica was committed. We cannot change the past, but we must change the future. Once again, on behalf of the citizens of Serbia, I express my condolences to the families of the Bosniak victims, confident that a similar…

