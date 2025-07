(ВИДЕО) ПОЖАР У КОРИНТИЈИ ПОД КОНТРОЛОМ Јонска острва и Пелопонез у опасности

Према последњим информацијама, пожар у Kоринтији тренутно је у фази смиривања, али ватрогасне снаге остају у приправности због могућег поновног избијања, преноси данас грчки лист "Прототема".

На терену се од јутрос налази 340 ватрогасаца, 15 пешадијских екипа, 75 возила и специјална јединица са дроновима за надзор и координацију.

Kако је навео заменик регионалног гувернера Kоринтије, Анастасиос Ђолис, пожар је избио јуче око 15 часова, на неприступачном терену на надморској висини од 1.000 метара, у густој четинарској шуми где су машине за рад на терену тешко приступале.

Ђолис је додао и да је "ситуација боља", да постоје три активна фронта који тренутно не изазивају већу забринутост и да су ветрови у региону значајно ослабили, што олакшава напоре на терену.

У току вечери, наређена је евакуација и за насеља Kионија, Стинфалија и Мациза, а становницима је наложено да се склоне ка селу Псари.

Massive Wildfire Rages Out of Control in Corinthia, Greece 🇬🇷 (22.07.2025) pic.twitter.com/mbjnxgaVFv

— Disaster News (@Top_Disaster) July 22, 2025