ДВОЈЕ МРТВИХ У СТРАВИЧНОМ СУДАРУ Теретни воз који је превозио ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ налетео на камион у Тексасу! Има и повређених

Судар се догодио данас поподне, а железничка компанија "Јунион Пацифик" потврдила је смрт двоје запослених, пренео је АП.



Према првим извештаима, воз је превозио опасан материјал, али пуком срећом иако је композиција после судара излетела из шина није дошло до ослобађања опасних материја у атмосферу.



Национални савет за безбедност саобраћаја послао је тим истражитеља како би утврдио узрок несреће.

BREAKING VIDEO: Train collides with a tractor-trailer in Pecos, Texas on Wednesday, leaving one dead and injuring four.



The train derailed and hit the Chamber of Commerce building.



Hazardous material was reportedly on board but stayed contained.



