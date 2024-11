ХАОС, АЛЕПО ПОНОВО МЕТА: Објављени снимци, терористи ушли у град (ВИДЕО)

Ово се дешава само два дана након што су покренули изненадну офанзиву против сиријских владиних снага.



У изјави за Ал Џазиру, ХТС је навео да су њихови милитанти почели да улазе у неколико квартова у северном сиријском граду, који је под контролом владиних снага од 2016. године.

#Syria BREAKING: Syrian rebels have ENTERED the city of #Aleppo! pic.twitter.com/YUswzc50Rz

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024