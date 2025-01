(BИДЕО) МОЋАН РУСКИ ОДГОВОР НА ЈУЧЕРАШЊИ НАПАД Авиони и крстареће ракете испаљене на Украјину, детонације одјекују Харковом, ПОЉСКА ПОДИГЛА БОРБЕНЕ АВИОНЕ

Како су упозориле украјинске власти, у ваздуху је 7 руских бомбардера Ту-22 и 6 бомбардера Ту-95. Крстареће ракете лансиране су с ратних бродова у Црном мору и ратних авиона типа МиГ-31К, док су из земаљских лансера испаљене балистичке ракете.

Мета напада су украјинске хидроелектране, тврде украјинске власти.

У милионском Харкову, другом највећем украјинском граду, чују се гласне експлозије.

Како је упозорила украјинска војска, према Кијевској области лети шест група крстарећих пројектила. Страхује се да је могућа мета кијевска хидроелектрана на реци Дњепар на северу земље.

Детонације одјекују и Кијевом, што се може видети на овом видеу:



‼️UKRAINE || RUSSIAN MISSILES ATTACK CENTRAL KIEV

In Ukraine, Kyiv's most central street Kreshchatik is on fire.

A Russian missile has reportedly hit "an infrastructural facility" in the Ukrainian capital's government quarter. https://t.co/AMyCdm5SwC pic.twitter.com/GHWIMxPLMc

— Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) January 15, 2025