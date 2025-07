ОРГАНИЗАТОРИ УВЕРАВАЈУ - НЕМА ОТКАЗИВАЊА Тражи се решење за санирање пожара и одржавање највећег музичког фестивала на свету

"Мораћемо да реорганизујемо неке ствари. Али је циљ да сви велики уметници могу да наступе", рекао је синоћ Деби Вилмсен, портпарол фестивала, преноси јутрос белгијски портал 7 sur 7.

Из организације су саопштили да ни не помишљају да откажу фестивал, иако више нема главне бине, али су напоменули да одржавање фестивала ипак зависи од одлуке власти, које треба да процене да ли су безбедносни услови испуњени.

Тужилаштво у Антверпену је одмах случај предало истражном судији, који је пожар оквалификовао као ненамеран, а тачан узрок пожара утврдиће експерт, који ће изаћи на лице места.

"Можемо да потврдимо да нико није повређен током инцидента“, наводи се у саопштењу на интернет страници фестивала.

The fire has calmed down and is now under control. Tomorrowland, we will always love you. #Tomorrowland pic.twitter.com/gDyOgrV03e

— Flame Master (@FlameMaste69) July 16, 2025