Погледајте језив снимак ПАДА АВИОНА У КАЛИФОРНИЈИ Очевици У ШОКУ: Гледао сам све ово док сам пролазио...

За сада нема информација колико је особа било у авиону, као и да ли има преживелих.



Полиција је на месту пада летелице на ауто-путу 101 између Лос Карнероса и Сторка. Молимо вас да избегавате то подручје и направите места да би могло да се реагује, саопштила је полиција Санта Барбаре.

Друштвеним межама круже снимци крај ауто-пута на којима се види како након пада авиона куља црни дим.

Watched it happen as I was driving by. Sitting here in shock. Also have a video, one survivor as I can see. So incredibly sad! pic.twitter.com/5MtQP6CAdJ

— Meg D (@Gemsofthewild) January 29, 2025