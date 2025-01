РАЗВИЈА СЕ "ЦИКЛОН БОМБА" И РАЗНЕЋЕ СВЕ Џиновска олуја иде ка Ирској, спремају се за катaстрофалан сценарио

Метеоролози објашњавају да ће олуја "Еовин" проћи кроз процес познат као "бомбогенеза", када притисак ваздуха падне за најмање 24 милибара у 24 сата.

У овом случају предвиђа се још драматичнији пад.

С обзиром на све то, Ирска се спрема за поремећаје у саобраћају и инфраструктури, као и на ризике од поплава у обалним подручјима и могуће прекиде у снабдевању електричном енергијом.

Олуја "Еовин" која се развија у "циклон бомбу", прети западној обали земље с екстремним ветровима и опасним условима који би могли да угрозе животе.

Ирска метеоролошка служба издала је црвено упозорење за целу земљу – највиши степен узбуне.

Очекују се олујни ветрови који ће досезати брзине до 200 км/х, посебно дуж западне обале.

~940mb, #Éowyn will be the strongest storm across the globe Friday. Wind gusts comparable, if not stronger than #Halifax's record of 143 km/h when Hurricane Juan made landfall in 2003. @NateTWN @MurphTWN @weathernetwork pic.twitter.com/tl9X4z1UT6

— Rachel Modestino TWN (@ThatMetGirl) January 23, 2025

Стручњаци упозоравају да би ово могла бити једна од најразорнијих олуја која је погодила Ирску у последњих неколико деценија.

Црвено упозорење издато је за све ирске регионе, а очекују се таласи виши од 12 метара дуж обале те екстремно низак атмосферски притисак.

Становници су добили препоруку да избегавају непотребна путовања током трајања олује, да се држе подаље од обалних подручја, да припреме залихе за случај нестанка струје те да прате службена упозорења и обавештења.

An amber wind warning has been issued for the north east as Storm Éowyn approaches. It will be active from 1pm on Friday until 6am Saturday. Peak gusts of 90mph possible in coastal areas. A yellow warning for snow is also in place from 6am until midnight. @BBCNorthEast https://t.co/9SMqSOyJ6p

— Ben Philip (@BenPhilip_) January 23, 2025

Очекује се да ће олуја утицати и на друге делове западне Европе, укључујући Северну Ирску, Шкотску и делове Енглеске.

Метеоролози предвиђају да би се током викенда могле формирати додатне олује на северном Атлантику, иако мање интензивне од “Еовина”.