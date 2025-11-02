СПЕКТАКУЛАРНО ОТВАРАЊЕ ВЕЛИКОГ ЕГИПАТСКОГ МУЗЕЈА Присуствовало 79 светских делегација из целог света
КАИРО: Велики египатски музеј (ГЕМ) у Каиру свечано је синоћ отворен спектакуларном церемонијом и музичким перформансом који су трајали више од два сата, а отварању је присуствовало 79 званичних делегација из иностранства, међу којима су 39 делегација предводили краљеви, принчеви, председници и шефови влада, преносе египатски медији.
Све госте испред музеја је дочекао египатски председник Абдел Фатах ел Сиси, са супругом Ентесар ел Сиси, а отварању најновијег и најамбициознијег културног споменика Египта присуствовале су и личности из света културе из целог свет, преноси "Egypt Индепендент".
Ел Сиси је на отварању рекао да је музеј отворен "овде, где је цивилизација направила своје прве кораке, а свет био сведок рођења уметности, мисли и вере".
"Древни Египат је инспирисао све народе Земље, а са обала Нила, светлости мудрости су сијале да осветле пут цивилизације и људског напретка, потврдивши да се споменици цивилизације граде у временима мира и шире кроз дух сарадње међу народима. Данас, док славимо отварање Великог египатског музеја, пишемо ново поглавље садашње и будуће историје", казао је Ел Сиси.
Он је истакао да је ГЕМ "највећи музеј на свету посвећен једној цивилизацији - цивилизацији Египта, чији сјај никада неће избледети".
ГЕМ има 12 главних изложбених хала, а број изложених артефаката скоро је удвостручио почетна очекивања захваљујући богатству египатских антиквитета.
Велики египатски музеј се налази на само два километра од пирамида у Гизи, и замишљен је као највећи светски музеј посвећен једној цивилизацији.
Церемонију његовог отварања преносила је уживо национална египатска телевзија, кроз специјални целодневни пренос на свим својим каналима, а пренос се емитовао и на енглеском и француском језику, док је египатска спољна радио мрежа преносила отварање, које је почело низом свечаности, на 23 језика.
Велики египатски музеј је највећи музеј на свету посвећен древној цивилизацији у коме је приказано више од 50.000 артефаката који детаљно приказују живот у древном Египту.
У њему је изложена и цела колекција блага из гробнице чувеног дечака фараона Тутанкамона, по први пут од њеног открића 1922. године.
Очекује се да ће музеј годишње привући пет милиона посетилаца, рекао је египатски бизнисмен Мохамед Мансур, који је члан управног одбора ГЕМ-а, што би га сврстало међу најпопуларније музеје на свету.
Након свечаног отварања, музеј ће бити отворен за јавност 4. новембра.