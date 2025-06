(ВИДЕО) ТРЕЋИ ДАН ОПШТЕГ ХАОСА У ЛОС АНЂЕЛЕСУ! Полиција ударила на протестанте, демонстрације се шире на Сан Франциско

Демонстрације које су започеле због низа политичких и друштвених тензија прерасле су у отворене сукобе са полицијом, а насиље се наставило и током ноћи.

Полиција је прогласила централни део Лос Анђелеса „зоном незаконитог окупљања“ након што су се на улицама појавили снимци запаљених аутомобила и пријаве о пљачкама. Сукоби са снагама реда постали су све жешћи – употребљени су сузавац и гумени меци, а међу повређенима је и новинарка аустралијске телевизије, коју је погодио пројектил док је извештавала са лица места.

Истовремено, сајтови за праћење авионског саобраћаја показали су да је до касних вечерњих сати над градом кружило више хеликоптера, нарочито изнад Кинеске четврти, Малог Токија, Комптона и других насеља.

На друштвеним мрежама појавио се и снимак војног хеликоптера „Црни јастреб“ (Блацк Hawk) који је, како се наводи, допремио муницију у једну зграду Министарства за унутрашњу безбедност, додатно подгревајући страхове о ескалацији ситуације.

Немири су се прелили и у друге делове Калифорније, полиција Сан Франциска потврдила је да је током синоћњих протеста приведено око 60 особа, док су три полицајца задобила повреде. Како наводе из полиције, окупљања су у једном тренутку постала насилна, а учесници су почели да се баве вандализмом, нападима и уништавањем имовине. И Сан Франциско је, као и Лос Анђелес, проглашен зоном незаконитог окупљања.

У међувремену, додатне тензије изазвала је политичка полемика између гувернера Калифорније, Гевина Њусома, и Тома Хомена, директора америчке Службе за имиграцију и царину (ИЦЕ), којег је именовао бивши председник Доналд Трамп. Повод је био планирано распоређивање Националне гарде без сагласности државе, преноси Курир.

Хомен је изјавио за НБЦ News да ће „закон једнако важити за све који ометају ИЦЕ рације против миграната без докумената“. На то је Њусом реаговао оштро на мрежи X (бивши Twitter):

Trump’s border czar is threatening to arrest me for speaking out.



Come and get me, tough guy.



I don't give a damn.



It won’t stop me from standing up for California.pic.twitter.com/DvVQljAgir

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

– Трампов главни човек за границе прети да ће ме ухапсити зато што јавно говорим. Дођи и ухапси ме, фрајеру. Баш ме брига. То ме неће спречити да се борим за Калифорнију.