(ВИДЕО) ХЛАДАН ТУШ И ЗА ПРЕДСЕДНИКА ПОЉСКЕ: Трамп оставио Дуду да чека, а онда га испратио за мање од 10 минута

Док је Трамп француског председника Емануела Макрона у Белој кући дочекао уз највише државне почасти, Дуда је завршио на маргинама Конференције конзервативне политичке акције (SRAS), где га је Трамп оставио да чека у ВИП салону пуних сат и по. Када је коначно дошло до сусрета, разговор је трајао мање од десет минута.



Сличан сценарио догодио се само неколико дана раније, када је украјински председник Володимир Зеленски доживео понижење од стране Трампа. Упркос томе што је Украјина годинама ослоњена на америчку подршку у рату против Русије, Трамп је Зеленског дочекао хладно, без конкретних обећања о даљој помоћи. Његов однос према Украјини изазвао је бројне критике у Европи, а сада се чини да и Пољска више није у Трамповом фокусу.

Иако је на Трамповом говору седео у првом реду и аплаудирао му, а амерички председник га назвао „фантастичним човеком“, остаје чињеница да је Дуда доживео третман далеко испод очекиваног. Овај догађај је изазвао бурне реакције у пољској јавности, а новинар Јацек Низникијевич из „Речпосполите“ оценио је да је пољски председник доживео „понижење и хладан туш“.

Дуда је након састанка покушао да остави утисак да је посета била успешна, тврдећи да је добио уверавања да ће САД повећати своје војно присуство у Пољској. Његов кабинет је инсистирао да је „остварено све што је било планирано“, а поједини пољски аналитичари су покушали да умање значај овог хладног пријема, тврдећи да је „код Трампа свака секунда важна“.

Ипак, овај догађај оставио је велики знак питања над будућим односима Пољске и САД. Као кључна земља источног крила НАТО-а, Пољска је деценијама гледала на Америку као најпоузданијег савезника. Али, Трампов нови приступ Украјини и његови помирљиви ставови према Русији изазивају забринутост у Варшави.

🔴 US President #Trump kept Polish President Duda waiting at the door for 1.5 hours before meeting with him for just 10 minutes. pic.twitter.com/0K0L2ZfZDy

— Defence Türkiye En (@defencetr_en) February 24, 2025