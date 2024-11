(ВИДЕО) Из минута у минут стижу нова упозорења! УПАЉЕН ЦРВЕНИ АЛАРМ, да ли Шпанији следи катаклизма?

Власти у Каталонији позвале су људе да буду максимално опрезни, док је регионална влада Валенсије – која је критикована због начина на који је управљала катастрофом – саветовала општинама у погођеним областима да затворе школе и препоручила људима да раде од куће.



Према писању Телеграфа, у раним вечерњим сатима у среду, Аемет је подигао ниво упозорења у покрајини Валенсија са наранџастог на црвени.



Опасност је екстремна, објавио је Аемет на друштвеној мрежи X. "Избегавајте кретање јер реке могу да поплаве. Будите веома опрезни!"



Упозорили су да би 180 литара воде по квадратном метру могло пасти на том подручју у року од четири до пет сати.



Иако се очекује да тренутна олуја неће бити тако снажна као претходна, последице киша могле би бити озбиљне због велике количине блата које је већ на тлу и компромитованог стања канализационог система.

Massive floods on the street due to heavy rain in Benicarló of Castelló province, Spain 🇪🇸 (12.11.2024) pic.twitter.com/3xqNSWNC32

— Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2024