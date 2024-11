(ВИДЕО) Након разорних поплава у Валенсији ШПАНСКИ КРАЉЕВСКИ ПАР ГАЂАЛИ БЛАТОМ И ЛИМЕНКАМА насред улице! Звиждуци, увреде... Интервенисала и полиција

Шпанија се суочава са једном од највећих природних катастрофа након што су обилне кише изазвале незамисливе поплаве у Валенсији и оближњим градовима, а краљ Филип и краљица Летиција суочили су се са огромним гневом народа, који су се током посете поплављеној области суочили са бројним увредама, звиждуцима и погрдним називима, а немали број огорченог становништва гађао их је блатом и лименкама.

Узнемирујући тренуци снимљени су док су краљевски представници ходали кроз блатњаве улице у Паипорту, једном од најтеже погођених градова на периферији Валенсије. Све је, такође снимљено, а потом објављено на друштвене мреже, одакле је призор постао видљив и доступан целом свету.



Полиција је морала да интервенише како би одбранила краља и краљицу, док је Летиција стала да разговара с људима са све блатом на лицу.



Премијер Шпаније Педро Санчез описао је, иначе, ситуацију као "најгору природну катастрофу у новијој историји земље".

Обнова уништених подручја и расподела помоћи уништеним градовима и селима - од којих су нека била без хране, воде и струје од уторак - постали су приоритет. Власти су се суочиле с критикама због система упозоравања пре поплава, а неки погођени становници су се жалили на спору реакцију након избијања поплава.



Како пише Жена Блиц, Власти у региону Валенсија су два дана ограничиле приступ путевима како би хитне службе ефикасније спроводиле операције потраге и спасавања људи. Са озбиљно оштећеним телефонским и транспортним мрежама, успостављање тачног броја несталих особа је отежано.

Нема више ништа, рекао је Марио Силвестре, становник уништеног града Чива.



Власти су упозориле људе да остану код куће како би избегли гужве на путевима које би отежале рад хитних служби. Регионални лидер Карлос Мазон назвао је поплаве "најгорим моментом у историји" и изложио серију предлога за помоћ његовој регији у опоравку.



People aren't happy (not surprising). They threw mud and shouted insults and the King as he arrived in Piaporta, Valencia...pic.twitter.com/lqcJO1XyCG

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 3, 2024