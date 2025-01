(ФОТО/ВИДЕО) НЕЗАПАМЋЕНИ ПОЖАРИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ, ВАТРА ГУТА И ХОЛИВУД Били Кристал, Парис Хилтон и друге звезде остали без домова

Више од 130.000 људи било је приморано на евакуацију због пожара, док ветрови додатно доприносе ширењу ватрене стихије, а како јавља Еј-Би-Си њуз (АБЦ Неwс), најгоре је било у једном од најбогатијих насеља у Сједињеним Државама, Пацифик Пелисејдсу.

Глумац Били Кристал и његова супруга Џенис рекли су за поменуту медијску кућу да су изгубили своју кућу у том насељу.

"Речи не могу да опишу размере разарања. Осећамо тугу за пријатељима и комшијама који су такође изгубили домове и пословне просторе у овој трагедији. Џенис и ја смо живели у тој кући од 1979. године. Ту смо подигли децу и унуке. Сваки део наше куће био је испуњен љубављу", рекао је он.

Америчка глумица и певачица Парис Хилтон такође је изгубила свој дом у пожару.

Њена представница је потврдила да је њена кућа уништена.

Глумица Џејми Ли Кертис изјавила је да је њен дом безбедан, али да је цело насеље нестало.

House collapses as new Studio City fire erupts halfway between #PalisadesFire and #SunsetFire - over 2,000 structures in total now destroyed across LA https://t.co/WAHnuKypgR pic.twitter.com/xH0JKyjFr9

— RT (@RT_com) January 9, 2025