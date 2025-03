(ВИДЕО) "ПРИСТАО ЈЕ" Трамп прочитао писмо Зеленског након жестоке расправе у Белој кући- Ево шта украјински председник жели

- Данас сам добио важно писмо од председника Зеленског. У њему пише: ‘Украјина је спремна да дође за преговарачки сто што је пре могуће како би се приближио трајни мир. Нико не жели мир више од Украјинаца’ - изјавио је Трамп током обраћања Конгресу.

Зеленски је такође нагласио да је Кијев спреман да у било ком тренутку потпише споразум о рудама са САД.

- Ценим овај гест - рекао је Трамп, додајући да из Москве такође стижу сигнали да су спремни за мир.

Зеленски попушта након сукоба у Белој кући

Писмо украјинског председника може се сматрати покушајем да се поправе нарушени односи између Вашингтона и Кијева, након што је прошлог петка састанак Трампа и Зеленског у Белој кући ескалирао у свађу. Амерички председник је том приликом отказао планирани радни ручак и потписивање споразума о рудним ресурсима, а само неколико дана касније суспендовао је сву војну помоћ Украјини.

Потпредседник САД Џеј Ди Венс раније у уторак изјавио је да Трампов тим очекује „приватне канале комуникације“ из Кијева како би се преговори о рудном споразуму наставили. Такође је нагласио да би војна помоћ Украјини могла бити поново активирана „уз одговарајућу комуникацију“.

THIS IS FASCINATING! President Trump just read a letter sent to him by Zelenskyy just moments ago.



Zelenskyy: "Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you."



"My team and I stand ready to work under…

