(ВИДЕО) ПРИЗОР КОЈИ ЛЕДИ КРВ У ЖИЛАМА Откривен подземни ракетни град

Техеран га је назвао "градом ракета".

У видеу начелник Главног штаба оружаних снага, генерал Мохамад Хосеин Багхери, и заповедник ваздухопловних снага Иранске револуционарне гарде (ИРЦГ-а) Амир Али Хајизадех возилима пролазе кроз дуге тунеле испуњене ракетама. У позадини се чује драматична музика.

Ово је трећа таква база коју су Иранци јавно открили у мање од месец дана, желећи тако да нагласе своју војну моћ усред растућих напетости са Сједињеним Државама и Израелом.

🇮🇷 🎥 Iran, the world’s missile powerhouse, unveils its underground missile city-a vast facility storing thousands of ballistic & hypersonic missiles, including Kheibarshekan, Haj Qasem, Qadr H, Emad & Paveh.



A blow to Western claims of crippling Iran’s missile power! #IRGC pic.twitter.com/DK5ix00Fd3

— Haidar Al-Karrar  (@HaidarAkarar) March 26, 2025