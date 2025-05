На друштвеним мрежама појавили су се видео снимци и фотографије који приказују штету на згради у стамбеном комплексу "Мирак парк" на Вернадском проспекту у југозападном делу Москве.



Експлозије су на том подручју од‌јекнуле око 1.40 часова по локалном времену, а у једном од клипова са снимка безбедносне камере чује се снажна детонација.

Кијев индипендент преноси наводе Собанина да нема повређених у овом нападу, а да се штета још процењује.

Украјинска војска није коментарисала овај напад, а Кијев индипендент не може независно да потврди извештаје или тврдње руских званичника.

Наводи се да, како Русија наставља да одбацује позиве на прекид ватре, а рат се одуговлачи, Украјина интензивира нападе дроновима на руску територију.

Another night, another Ukrainian drone attack on targets around the capital of Russia, Moscow.



Temporary restrictions introduced at Moscow's Vnukovo International Airport.



The remains of a drone, presumably intercepted by Russian air defenses, damaged the facade of a building… pic.twitter.com/bcWwYxYfYX

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 28, 2025