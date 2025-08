(ВИДЕО) ВЕЛИКА ПТИЦА УДАРИЛА У АВИОН ИЗНАД ШПАНИЈЕ, ОДВАЛИО СЕ ЦЕО ПРЕДЊИ ДЕО ЛЕТЕЛИЦЕ Снимци су ужасавајући, материјал отпао, људи вриштали, а пилот кружио око Мадрида

Авион компаније Иберија, лет ИБ579, био је приморан да слети у Мадрид након што га је, како се наводи, ударила велика птица током полетања.

Фотографије са аеродрома показале су да је нос авиона претрпео озбиљна оштећења.

Материјал на предњем делу је отпао са авиона који је требало да лети за Париз.

На једној фотографији, птица која је очигледно изазвала удар види се у једном од млазњака авиона. На снимцима који су објављени на друштвеним мрежама види се како путници у паници узимају маске за кисеоник услед драме у кабини.

#BREAKING: Terrifying pictures show huge damage to front of Airbus ( Iberia Airbus A321-253NY) struck by bird after taking off from Spain



Flight IB579 to Paris Orly Airport returned approximately 20 minutes after departure from Madrid. pic.twitter.com/I4zSjhj1aP

— JUST IN | World (@justinbroadcast) August 3, 2025