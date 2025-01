(ВИДЕО) ЗАСТРАШУЈУЋИ ТРЕНУТАК НА АЕРОДРОМУ Гром ударио у авион, путник све снимио

У путнички авион БА А350-1041 који је био на писти међународног аеродрома Сао Пауло Гуаруљос ударио је гром. Тај тренутак је снимио један од путника који је чекао на лет.

Како је касније рекао, гледао је кроз прозор и желео да забележи невреме које се пред њим одвијало и баш у том тренутку гром је ударио испрад објектива његове камере, ни мање ни више него у паркирани авион.

Гром је изненада ударио из тмурног неба директно у реп авиона.

Amazing video captures lightning striking a British Airways A350-1041 at Sao Paulo Guarulhos International Airport.



Following an inspection the aircraft continued to its destination with a 6 hour delay.



📹 @bernaldinho79 pic.twitter.com/xNnTXmBCJ4

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 25, 2025