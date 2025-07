ОВЕ ДЕЧЈЕ ЧАШЕ СЕ ХИТНО ПОВЛАЧЕ СА ТРЖИШТА СРБИЈЕ Постоји озбиљан ризик од ломљења и посекотина ВРАТИТЕ ИХ ОДМАХ

Наиме, повлаче се чаше из колекција Hungry as a Bear, Happy as a Bear, Roar like a Lion i Walk like an Elephant, због озбиљног ризика од ломљења и могућих посекотина.

Како је објављено на сајту НЕПРО, тестирање је показало да се у сировом стаклу јавља висок напон током производње, што може изазвати пуцање чаше при притиску на унутрашњост.

Сетови са бројевима артикла 14-8665-7458, 14-8664-7458, 14-8673-7458 и 14-8674-7458, који су означени ХС-кодом 70133799, одмах се повлаче из продаје.

Потрошачи који су купили ризичне чаше могу их вратити чак и без фискалног рачуна – уз пун повраћај новца.