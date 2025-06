КИМ КАРДАШИЈАН ТРОШИ МИЛИОНЕ НА ДАДИЉЕ Оне обављају захтеван посао, а 12-часовне смене и ноћна дежурства су само неке од ставки

Према писању The Sun-а, свака од њих зарађује преко 100.000 долара годишње, што Ким кошта милионе, но с обзиром на њено богатство од отприлике 1,7 милијарди долара, тај износ не би требало да јој представља проблем.

Реч је о изузетно захтевном послу. Смене трају 12 сати, често почињући већ у 6 ујутру, а неке дадиље дежурају и ноћу. Када деца путују, увек их прати барем једна. Њихове дужности надилазе чување – добијају прецизна упутства за свако дете, а брину се и о одећи, сигурности и превозу.

Овај тим је само већи део мреже подршке која укључује приватне учитеље музике и плеса, стилисте и нутриционисте, што се може видети и у популарном шоу The Kardashians. Због захтевне динамике, многе дадиље живе с породицама, што значи да су стално доступне и да се границе између приватног и пословног живота бришу.

Такав систем није стран Ким, која је и сама одрасла уз помоћ дадиља које је ангажовала њена мајка Крис Џенер.

Данас, у улози коју често описује као самохрана мајка, Ким више но икад разуме важност поуздане подршке, због чега идентитете својих дадиља вешто скрива од очију јавности, иако се понекад могу видети у позадини њених емисија.

Подсетимо, Ким Кардашијан је америчка ријалити звезда, инфлуенсерка и успешна предузетница. Ова атрактивна црнка јерменских корена у свету шоубизниса појавила се средином 2000-их у улози асистенткиње и блиске пријатељице Парис Хилтон, а светску славу стекла је 2007. године, када је у јавност процурио њен експлицитни снимак с репером Реј Џејем.

Новонастали публицитет Ким користи и заједно са својом породицом покреће ријалити емисију Keeping Up With The Kardashians, захваљујући којој креће њен успон ка самом врху америчке индустрије забаве, а затим и пословног света. Заједно са сестрама и мајком менаџерком гради породично царство, а данас је успешна власница бјути бренда KKW Beauty и модне линије Скимс.

Иза себе има три брака, први из 2000. с музичарем Демоном Томасом. Други и најкраћи, с тадашњим НБА кошаркашем Крисом Хамфрисом, из 2011. трајао је непуна три месеца.

Ипак, њен најпознатији брак био је с глобалном суперзвездом Кањеом Вестом. Двојац је судбоносно да изговорио 2014. године, а растали су се 2021. због његових јавних испада. Бивши супружници заједно имају четворо деце.