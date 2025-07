(ВИДЕО) СКАНДАЛ, ЏЕНИФЕР ЛОПЕЗ СИМУЛИРАЛА ОДНОСЕ СА ПЛЕСАЧИМА Видео обиграва свет, провокација само пршти

Певачица Џенифер Лопез, позната по свом самопоуздању и атрактивним наступима, овог викенда изазвала је бројне реакције због врло провокативног понашања током концерта у склопу турнеје Уп Алл Нигхт Ливе Тоур, који је одржан на Тенерифима.

На сцени је носила уски сребрни боди, а пажњу публике привукла је низом провокативних покрета. Током наступа, у једном тренутку је певала на све четири испред полуголог плесача, док ју је други подизао у ваздух. У другој сцени, зајахала је једног од плесача, док су јој руке биле између ногу двојице других, чиме је јасно симулирала се*суалне позе.

Овакав наступ упоредио се са све израженијим трендом у поп индустрији, где извођачице укључују провокативне кореографије у своје перформансе. Слично су поступиле и млада звезда Сабрина Карпентер (26), која на сваком концерту турнеје Шорт н' свит изводи нову сугестивну позу, због чега је добијала критике јер њеној публици често присуствују и тинејџери.

Певачица Кеша (38) такође је изазвала буру коментара када је на фестивалу Мајти Хупла загризла банану коју је један плесач држао између ногу.

Чини се да је Џенифер Лопез након раскида са Беном Афлеком додатно појачала сензуалност својих наступа. Од када је прошлог августа потврђено да су се развели, Џенифер се на сцени појављује у све одважнијим костимима и кореографијама.

На концерту у Будимпешти носила је костим с дубоким деколтеом и високим изрезима, који је упарила с мрежастим чарапама и чизмама до бутина. Костим је откривао готово све, а Џенифер је показала колико је сигурна у свој изглед и сценски наступ.

Том приликом извела је и песму коју је, како је сама рекла, посветила себи након развода:

"Због тебе сам ја јача, мудрија… боља него икада. Нећу ти више дозволити да ме оставиш… Захвална сам на болу који си ми нанео", изјавила је Џенифер Лопез пред публиком, јасно алудирајући на то да помирења са Беном више неће бити.

55 year old Jennifer Lopez puts on shocking raunchy performance while crawling on all fours with male dancers. pic.twitter.com/ZMXx7oaXud

— Oli London (@OliLondonTV) July 20, 2025