(ФОТО) "ИСПЉУНУО САМ КАФУ КАДА САМ ВИДЕО РАЧУН" Отац двоје деце објавио колико је платио доручак с принцезама у Дизниленду

На платформи X, корисник Џон (@jrockandrollt) поделио је слику рачуна и написао:

„Доручак с принцезама у Дизниленду с децом. Замало сам испљунуо кафу. Ако икад нађем тог проклетог миша, опљачкаћу га.“

На рачуну који је објавио види се да је луксузни доручак коштао чак 937,65 долара (око 815 евра), укључујући и напојницу од 150 долара(око 130 евра). Појаснио је да је на доручку било пет особа – двоје деце и троје одраслих – што износи око 187 долара по особи (163 евра). У коментарима је објавио и фотографију свог тањира на којем су били говеђи одрезак, пуњено јаје, шпаргле и шкампи. Од пића су имали само један алкохолни коктел – Bloody Mary.

„Не постоји оброк на свету који вреди толико,“ написао је један корисник, док је други додао:

„Боже драги, не знам шта да кажем.“

“Princess Breakfast” at Disneyland with my kids. Almost spit out my coffee pic.twitter.com/05iO8AeCJ2

— John “Rock & Roll” Tolkien (@jrockandrollt) June 16, 2025