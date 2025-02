НАУЧНИЦИ ПРОНАШЛИ ТРАГОВЕ ДРЕВНИХ ПЛАЖА НА МАРСУ Да ли је Црвена планета некада била плава?

Нови докази подржавају ту идеју, јер су истраживачи открили подземне плаже на Марсу.

У чланку објављеном у научном часопису „Proceedings of the National Academy of Sciences”, научници извештавају о свом открићу, до којег су дошли анализом подземних података које је прикупио кинески ровер Цуронг.

„Цуронг је послат у близину локација где су из сателитских података мапиране палеобалне линије”, рекао је један од аутора истраживања Бенџамин Карденас.

Аутори наводе да добијени резултати подсећају на обале на Земљи.

Истраживачи сматрају да се плажа на Марсу померала током времена.

„То је једноставна структура, али говори нам да су постојале плиме, таласи, реке које су доносиле седимент”, рекао је он.

Према његовим речима, то откриће је значајно за разумевање прошле настањивости Марса.

„Мислим да би било сјајно послати мисију која би тражила знакове прошлог живота”, додао је Карденас.