(ВИДЕО) ДЕБАКЛ ЗВЕЗДЕ У МИЛАНУ: Стотка Олимпије, Тео избачен уз звиждуке

Црвено-бели су пружили једну од најлошијих партија у елитном такмичењу ове сезоне. Сада су на скору од шест победа и седам пораза.

Домаћи тим је боље ушао у меч, а после 10 минута било је 23:15 за Олимпију. Звезда је средином друге четвртине смањила на четири поена разлике 40:36.

На крају првог полувремена Олимпија је водила 53:42. Екипа из Милана је у трећој деоници стекла двоцифрену предност, која је у једном тренутку износила 21 поен разлике.

Олимпија је у четвртој четвртини одржавала велико вођство и тако дошла до седме победе у такмичењу.

Најефикаснији у екипи Црвене звезде био је Јаго дос Сантос са 17 поена, четири скока и шест асистенција. Ајзеа Кенан постигао је 14 поена, а Дејан Давидовац је убацио 12 поена. Лука Митровић је имао седам поена и девет скокова.

У редовима Олимпије најбољи је био Никола Миротић који је забележио 23 поена и седам скокова. Нико Манион и Фабијен Козер су постигли по 20 поена.

Milos Teodosic ejected in Milan against Olimpia.

Crvena Zvezda player received Two technical fouls.#EuroLeague pic.twitter.com/qnyOJkLJZO

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 4, 2024