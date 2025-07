ДЕНВЕР ИЛИ ПАНАТИНАИКОС: Валанчунас разрешио дилему и потврдио да ће играти у екипи са Јокићем

Окончао је крај несвакидашње трансфер саге о којој се много писало у Колораду, Атини, али и остатку света.

Литвански центар у изјави за портал „BasketNews“ саопштио је коначну одлуку када је у питању дилема Денвер Нагетс или Панатинаикос.

„Желим да рашчистим све дилеме око моје позиције. Денвер је донео одлуку да ме задржи. Идеја о наступу за Панатинаикос, који је много ближи мојој кући, била је веома занимљива за мене, али то ће морати да сачека“, рекао је Валанчијунас, који је пројектован за лидера друге петорке Нагетса наредне сезоне.

Међутим, након што је у трејду стигао у Колорадо, појавила се прича о томе да му је већ доста НБА лиге и да жели да се врати у Европу, што је данас и потврдио. Ипак, уговор је уговор и у Нагетсима нису желели да попусте.

„Потпуно сам посвећен испуњавању обавеза из уговора са Денвером наредне сезоне и даћу све од себе током борбе за титулу“, послао је Валанчијунас лепе вести дојучерашњем ривалу Николи Јокићу који се у овом тренутку трка с возовима у Кини.

